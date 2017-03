Rixa acaba em morte em Itacurubi

Edi Valnei Martins Machado, 35 anos, foi morto na madrugada deste domingo (26) com várias facadas na barriga. O crime ocorreu em uma festa no CTG Ilhapa da Fronteira. O acusado é Oilson Fernandes Lugoch da Rocha. Eles tinham uma rixa antiga e teria acontecido novo desentendimento durante o evento. A vítima foi atacada no banheiro. O acusado da autoria se apresentou à Polícia Civil de Santiago com seu advogado e foi liberado, já que não houve o flagrante.